Крещенские морозы в Якутии сдают свои права
На юго-западе республики потеплеет до минус 8 градусов
В Якутске в ближайшие сутки синоптики обещают слабый снег, днём до минус 28-30 градусов.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
В ближайшие сутки в некоторых районах Якутии потеплеет до минус 8 градусов. Крещенские морозы в республике сдают свои права.
По прогнозу Якутского гидрометцентра, в ближайшие сутки теплее всего будет на юго-западе республики — там потеплеет до минус 8 градусов.
В центральных районах ожидается минус 30-35, на западе – минус 25-30 градусов.
В Якутске в ближайшие сутки синоптики обещают слабый снег, днём до минус 28-30, ночью минус 31-33 градуса.
В северных районах республики похолодает до минус 46, на северо-востоке – минус 45-50 градусов.