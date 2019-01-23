2019-01-23T11:08:41+03:00
Общество

Крещенские морозы в Якутии сдают свои права

На юго-западе республики потеплеет до минус 8 градусов
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В Якутске в ближайшие сутки синоптики обещают слабый снег, днём до минус 28-30 градусов.В Якутске в ближайшие сутки синоптики обещают слабый снег, днём до минус 28-30 градусов.Фото: ЯСИА
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В ближайшие сутки в некоторых районах Якутии потеплеет до минус 8 градусов. Крещенские морозы в республике сдают свои права.

По прогнозу Якутского гидрометцентра, в ближайшие сутки теплее всего будет на юго-западе республики — там потеплеет до минус 8 градусов.

В центральных районах ожидается минус 30-35, на западе – минус 25-30 градусов.

В Якутске в ближайшие сутки синоптики обещают слабый снег, днём до минус 28-30, ночью минус 31-33 градуса.

В северных районах республики похолодает до минус 46, на северо-востоке – минус 45-50 градусов.

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