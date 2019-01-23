СЕГОДНЯ 06:22 2019-01-23T06:22:16+03:00

Женщина действовала в тандеме с начальником отделения почтовой связи. Фото: Архив "КП"

Она «облегчила» счета клиентов банка на 2,1 млн рублей

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В Якутии мать пятерых детей осудили за растрату. Будучи ведущим специалистом по обслуживанию граждан в одном из банков, 35-летняя жительница Сунтарского района республики «облегчила» счета клиентов на 2,1 млн рублей.

Как выяснилось, женщина действовала в тандеме с начальником отделения почтовой связи, которая представляла в банк подложные финансовые документы. На их основании сотрудник банка подделывала расходно-кассовые ордера, снимала деньги с расчетных счетов клиентов и перечисляла их отделению почтовой связи. Общая сумма хищений превысила 2,1 млн рублей.

Суд учел наличие у подсудимой пятерых малолетних детей и активное способствование расследованию преступления, и приговорил женщину за растрату к четырем годам лишения свободы условно.

Похищенные денежные средства клиентов возмещены им банком в полном объеме. В отношении начальника отделения почтовой связи материалы проверки выделены в отдельное производство.