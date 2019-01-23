«Дальневосточные гектары» можно будет оформить в собственность досрочно

СЕГОДНЯ 05:41 2019-01-23T05:59:04+03:00

Участники программы смогут оформить землю в собственность до истечения пятилетнего срока, если на участке построен дом.

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Граждане, построившие на «дальневосточном гектаре» дом, смогут досрочно оформить землю в собственность.

Соответствующие изменения в законодательство вступят в силу с 28 марта. Участники программы «Дальневосточный гектар» смогут оформить землю в собственность до истечения пятилетнего срока, если на участке построен дом. При этом гражданин должен иметь зарегистрированное право собственности на строение.

- Порядка 42% участников программы «Дальневосточный гектар» получили участок, чтобы построить жильё. Для тех, кто брал кредит на строительство жилья, это возможность перевести его в ипотеку и сократить расходы, - отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года и предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Для освоения «дальневосточного гектара» предусмотрены меры господдержки.