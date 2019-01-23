К 2020 году в Якутске может появиться заповедник «Медвежьи острова»

СЕГОДНЯ 05:12 2019-01-23T05:12:46+03:00

За последние 11 лет на архипелаге "Медвежьи острова" родилось 149 медвежат. Фото: ЯСИА

Изменить размер текста: A A

В Якутии может появиться государственный заповедник «Медвежьи острова» для защиты популяции белого медведя.

В заповедную зону республиканские власти планируют включить территории одноименного регионального государственного заказника в Нижнеколымском районе (площадью почти 14 тысяч га) и архипелаг Медвежьи острова (около 60 кв. км). Он расположен в Восточно-Сибирском море и состоит из шести островов: Крестовский, Леонтьева, Пушкарева, Андреева, Лысова и Четырехстолбовой.

Это позволит повысить эффективность защиты популяции белого медведя, а также обеспечить их круглогодичную защиту. Создание федерального заповедника «Медвежьи острова» вошло в национальный проект «Экология». Завершить создание заповедника региональные власти рассчитывают к 2020 году.

С 2007 года на территории заказника «Медвежьи острова» ведется мониторинг численности медведей в весенний период. За последние 11 лет на архипелаге родилось 149 медвежат.