Служба «112» заработает в Якутии до конца года
Испытания системы в тестовом режиме идут в Якутске и Жатае
Внедрение системы 112 позволит оперативно вызывать все экстренные службы по одному номеру.
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Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» заработает в Якутии до конца года.
Как сообщил ЯСИА глава Мининноваций республики Анатолий Семёнов, в этом направлении проведена большая подготовительная работа, получена положительная экспертиза Роскомнадзора.
В настоящее время испытания системы в тестовом режиме идут в Якутске и Жатае, набран и проходит обучение персонал.
Внедрение системы 112 позволит оперативно вызывать все экстренные службы по одному номеру, без набора отдельных комбинаций «01», «02», «03», «04».