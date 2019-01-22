Служба «112» заработает в Якутии до конца года

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-22T10:32:45+03:00

Внедрение системы 112 позволит оперативно вызывать все экстренные службы по одному номеру.

Испытания системы в тестовом режиме идут в Якутске и Жатае

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Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» заработает в Якутии до конца года.

Как сообщил ЯСИА глава Мининноваций республики Анатолий Семёнов, в этом направлении проведена большая подготовительная работа, получена положительная экспертиза Роскомнадзора.

В настоящее время испытания системы в тестовом режиме идут в Якутске и Жатае, набран и проходит обучение персонал.

Внедрение системы 112 позволит оперативно вызывать все экстренные службы по одному номеру, без набора отдельных комбинаций «01», «02», «03», «04».