2019-01-22T10:14:21+03:00
Общество

В Якутии выберут лучшего «Эколога-добровольца»

Начался прием заявок на первую номинацию премии «Гордость Якутии-2019»
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Прием заявок продлится до 27 января.Прием заявок продлится до 27 января.Фото: ЯСИА
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В Якутии начался заявок на первую номинацию премии «Гордость Якутии-2019». Cбор заявок в номинации «Эколог-доброволец» продлится с 22 по 27 января.

Направить заявки могут как сами потенциальные кандидаты, так и их представители, родственники, земляки, общественные объединения или муниципальные администрации.

Претендент должен индивидуально или в команде заниматься улучшением экологической ситуации в республике, быть старше 18 лет и постоянно проживать в Якутии.

Подать заявку можно на сайте GOLOS.YSIA.RU, отправить на электронную почту gordost-yakutii@mail.ru или связавшись с редакторами проекта по телефону: 8-964-416-50-00.

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