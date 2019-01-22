2019-01-22T09:46:24+03:00
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Грузоподъемность автозимника «Якутск-Нижний Бестях» увеличена до 40 тонн

Решение принято исходя из фактического состояния толщины льда и погодных условий
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С 22 января грузоподъемность автозимника «Якутск-Нижний Бестях» через реку Лена увеличена до 40 тонн.

Решение принято исходя из фактического состояния толщины льда и погодных условий.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ и автозимников ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъёмность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

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