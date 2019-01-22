В Якутии задержали лже-старателей с восемью мешками золотосодержащего концентрата

СЕГОДНЯ 07:27 2019-01-22T07:27:24+03:00

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На трассе Эльдикан-Солнечный в Усть-Майском районе Якутии сотрудники полиции остановили два внедорожника. В салоне авто были обнаружены 8 мешков с золотосодержащим концентратом общей массой около трехсот килограммов.

Как выяснилось, трое жителей Забайкальского края прибыли на территорию республики подготовленными: у них были припасены кислота для проведения анализа, совки и электроинструмент. Мужчины проникли на территорию одного из золотодобывающих предприятий, закрытого на зиму, недалеко от поселка Югоренок, и организовали сбор золотосодержащего концентрата.

По результатам экспертизы, в изъятом концентрате содержится 163 грамма драгметалла, стоимость которого по курсу Центробанка РФ превышает 550 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.