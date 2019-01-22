2019-01-22T07:27:24+03:00
Происшествия

В Якутии задержали лже-старателей с восемью мешками золотосодержащего концентрата

Злоумышленники добывали драгметалл на территории закрытого на зиму предприятия
Поделиться:
Стоимость изъятого драгметалла по курсу Центробанка РФ превышает 550 тысяч рублей.Стоимость изъятого драгметалла по курсу Центробанка РФ превышает 550 тысяч рублей.
Изменить размер текста:

На трассе Эльдикан-Солнечный в Усть-Майском районе Якутии сотрудники полиции остановили два внедорожника. В салоне авто были обнаружены 8 мешков с золотосодержащим концентратом общей массой около трехсот килограммов.

Как выяснилось, трое жителей Забайкальского края прибыли на территорию республики подготовленными: у них были припасены кислота для проведения анализа, совки и электроинструмент. Мужчины проникли на территорию одного из золотодобывающих предприятий, закрытого на зиму, недалеко от поселка Югоренок, и организовали сбор золотосодержащего концентрата.

По результатам экспертизы, в изъятом концентрате содержится 163 грамма драгметалла, стоимость которого по курсу Центробанка РФ превышает 550 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Служба «112» заработает в Якутии до конца года
В Якутии выберут лучшего «Эколога-добровольца»
Грузоподъемность автозимника «Якутск-Нижний Бестях» увеличена до 40 тонн
В Оймяконском районе будут судить хирурга, пациент которого умер во время операции
На субсидирование полетов на Дальний Восток нужно еще 5,2 млрд рублей
В Хангаласском районе Якутии восстанавливают работу котельной после пожара
Крещенские купания прошли на 16 реках Якутии
В Якутске существенно превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ
Легковушка против грузовика: четверо пострадали в серьезном ДТП в Якутске
Инцидентом в детском саду Намцев заинтересовались следователи
Депутаты Ил Тумэн проведут личный прием граждан
Глава Якутии назван самым активным губернатором Дальнего Востока в соцсетях
В Якутии депутат наслежного совета сломал соседу челюсть
Парк «Ленские столбы» готовится к зимнему туристическому сезону
Новые кадровые указы главы Якутии
Парк авиакомпании «Якутия» пополнил новый Boeing 737-700
В Якутии совместное застолье матери и сына закончилось трагедией
Зеленый, синий и оранжевый: в Южно-Сахалинске презентовали форму для игр «Дети Азии»
Жительница Якутска лишилась полумиллиона рублей, попавшись на удочку лже-брокеров
На месторождении серебра в Якутии построят обогатительную фабрику
Первый пассажирский поезд отправится из Нижнего Бестяха в августе
Артисты якутского Театра Олонхо откроют всероссийский театральный марафон
До купели на Зеленом лугу в Якутске будет ездить специальный автобус