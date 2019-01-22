2019-01-22T05:30:44+03:00
Туризм

На субсидирование полетов на Дальний Восток нужно еще 5,2 млрд рублей

Решение о выделении дополнительных средств может быть принято в конце января
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По подсчетам Минтранса, дополнительные субсидии позволят в 2019 году перевезти на льготных условиях еще не менее 785 тысяч пассажиров.По подсчетам Минтранса, дополнительные субсидии позволят в 2019 году перевезти на льготных условиях еще не менее 785 тысяч пассажиров.
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В конце января Правительство РФ может принять решение о дополнительном субсидировании полетов на Дальний Восток. Речь идет о выделении 5,2 млрд рублей.

По подсчетам Минтранса, дополнительные субсидии позволят в 2019 году перевезти на льготных условиях еще не менее 785 тысяч пассажиров.

В 2019 году на выплаты авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей предназначены на субсидирование полетов с Дальнего Востока.

16 января об исчерпании выделенных субсидий объявил "Аэрофлот".

В Москву по льготному билету можно улететь из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска. Субсидируются также перелеты между городами Дальнего Востока. Все рейсы прямые, тарифы установлены для эконом-класса и действуют целый год, сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

По данным Росавиации, в 2017 году авиаперевозчики продали 444 тысячи билетов по спецтарифам на рейсы, связывающие ДФО с центральной частью России.

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