В Хангаласском районе Якутии восстанавливают работу котельной после пожара

СЕГОДНЯ 04:21 2019-01-22T04:21:17+03:00

Восстановить перекрытия, произвести ремонтные работы и запустить котельную в работу планируется в течение дня.

Огонь повредил кровлю и стены здания, оборудование не пострадало

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В селе Тит-Эбя Хангаласского района Якутии восстанавливают работу котельной «ФАП» после пожара. Кровля деревянного здания загорелась ночью 22 января.

Котельная оборудована двумя котлами, работающими на угле, и отапливает фельдшерско-акушерский пункт села и 4-квартирный жилой дом.

Возгорание было ликвидировано в течение часа. Огонь повредил кровлю и стены здания площадью около 25 квадратных метров. Котельное оборудование не пострадало.

На месте инцидента работает аварийно-восстановительная бригада. В здании медицинского учреждения установлена тепловая пушка, в квартирах – обогреватели. Восстановить перекрытия, произвести ремонтные работы и запустить котельную в работу планируется в течение дня.

Причины происшествия устанавливаются.