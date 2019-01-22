В Хангаласском районе Якутии восстанавливают работу котельной после пожара
В селе Тит-Эбя Хангаласского района Якутии восстанавливают работу котельной «ФАП» после пожара. Кровля деревянного здания загорелась ночью 22 января.
Котельная оборудована двумя котлами, работающими на угле, и отапливает фельдшерско-акушерский пункт села и 4-квартирный жилой дом.
Возгорание было ликвидировано в течение часа. Огонь повредил кровлю и стены здания площадью около 25 квадратных метров. Котельное оборудование не пострадало.
На месте инцидента работает аварийно-восстановительная бригада. В здании медицинского учреждения установлена тепловая пушка, в квартирах – обогреватели. Восстановить перекрытия, произвести ремонтные работы и запустить котельную в работу планируется в течение дня.
Причины происшествия устанавливаются.