Крещенские купания прошли на 16 реках Якутии

21 Янв. 11:30 2019-01-21T11:30:27+03:00

Несмотря на сильные морозы, желающих окунуться в иордань было много.

По всей республике было оборудовано 33 купели и девять прорубей для забора воды

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В Якутии крещенские купания прошли на 16 реках: Лена, Вилюй, Яна, Селигдар, Алдан, Чульман, Ясачная, Колыма, Индигирка, Анабар, Омолой, Чондон, Куохара, Ирелях, Сохсолох и Сытыкан. Также освященные купели были оборудованы на озере Оруктаах и на Вилюйском водохранилище.

Несмотря на сильные морозы, желающих окунуться в иордань было много. В 24 районах и двух городских округах республики было оборудовано 33 купели и девять прорубей для забора воды.

Для обеспечения безопасности участников Крещенских купаний было организовано 42 поста безопасности, где дежурство несли 620 человек: сотрудники МЧС и полиции, водолазы, медики, представители казачества. Также было задействовано 159 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, крещенские купания в Якутии завершились без происшествий.