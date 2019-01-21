В Якутске существенно превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-21T11:03:52+03:00

По состоянию на 18 января профилактическими прививками против гриппа охвачено 444,5 тысячи человек – 46% жителей республики. Фото: Архив "КП"

Большинство заболевших - дети до 14 лет

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В Якутске заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превышает эпидемический порог на 62%. Львиная доля заболевших (82%) - дети до 14 лет.

Преобладают вирусы негриппозной этиологии (парагриппа, аденовируса, РС-вируса, коронавируса). Доля вирусов гриппа составляет 35% от числа положительных проб.

По состоянию на 18 января профилактическими прививками против гриппа охвачено 444,5 тысячи человек – 46% жителей республики.

Мониторинг посещаемости детей детских садов и школ столицы проводится ежедневно. При превышении 20% уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом учебный (воспитательный) процесс в группах и классах приостанавливается.