В Якутске существенно превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Якутске заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превышает эпидемический порог на 62%. Львиная доля заболевших (82%) - дети до 14 лет.
Преобладают вирусы негриппозной этиологии (парагриппа, аденовируса, РС-вируса, коронавируса). Доля вирусов гриппа составляет 35% от числа положительных проб.
По состоянию на 18 января профилактическими прививками против гриппа охвачено 444,5 тысячи человек – 46% жителей республики.
Мониторинг посещаемости детей детских садов и школ столицы проводится ежедневно. При превышении 20% уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом учебный (воспитательный) процесс в группах и классах приостанавливается.