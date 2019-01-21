Легковушка против грузовика: четверо пострадали в серьезном ДТП в Якутске

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-21T10:36:44+03:00

Все пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Виновник аварии не справился с управлением и выехал на «встречку»

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Вечером 20 января на улице Бестужева-Марлинского иномарка столкнулась с грузовиком. Пострадали четыре человека – водитель и пассажиры легковушки.

Виновником аварии стал 25-летний водитель «Тойоты Аллион». Он не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком «ГАЗ-3034LТ».

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи увезла в больницу троих пассажиров и водителя «Тойоты» с различными травмами. Как выяснилось в ходе проверки, все четверо не были пристегнуты ремнями безопасности.

По результатам медосвидетельствования оба водителя были трезвы. Проводится проверка.