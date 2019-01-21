2019-01-21T10:12:24+03:00
Происшествия

Инцидентом в детском саду Намцев заинтересовались следователи

Проводится процессуальная проверка
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Воспитатели пропажу двоих детей не заметили.Воспитатели пропажу двоих детей не заметили.
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17 января две пятилетние девочки ушли из детского сада «Туллукчаан» в селе Намцы в 45-градусный мороз. Инцидентом заинтересовались следователи, проводится процессуальная проверка.

Как выяснилось, подружки на какое-то время остались без присмотра воспитателей, оделись и покинули садик. Никто из взрослых этого не заметил – пропажу детей обнаружили лишь после того, как за одной из девочек пришла мама.

Одна из малышек добралась до дома самостоятельно. Она обморозила пальцы рук и была госпитализирована в ожоговую больницу Якутска. Вторую подобрал на улице и привез к родителям водитель проезжавшей мимо машины. Медики зафиксировали у ребенка общее переохлаждение.

Процессуальная проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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