2019-01-21T09:55:30+03:00
Общество

Депутаты Ил Тумэн проведут личный прием граждан

Задать свои вопросы можно будет руководителям шести комитетов парламента республики
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С 22 по 24 января народные депутаты Якутии проведут личный прием граждан.

22 января с 15-00 председатель комитета Ил Тумэн по вопросам местного самоуправления Василий Местников примет граждан в 304 кабинете.

24 января председатель комитета по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев организует личный прием в 308 кабинете. В этот же день можно задать свои вопросы главе комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павлу Петрову (305 кабинет) и председателю комитета парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Якову Ефимову (317 кабинет).

Также примут граждан руководитель комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь Григорьев (322 кабинет) и председатель комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров (318 кабинет).

Записаться на приём можно по адресу: Якутск, ул. Ярославского, д. 24/1, каб.105. Информация по телефону: 8 (4112) 43-52-44.

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