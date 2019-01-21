2019-01-21T05:41:39+03:00
Политика

Глава Якутии назван самым активным губернатором Дальнего Востока в соцсетях

На аккаунты Айсена Николаева подписаны около 90 тысяч человек
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Четверо глав субъектов макрорегиона не пользуются соцсетями вообще.Четверо глав субъектов макрорегиона не пользуются соцсетями вообще.
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Политологи центра социальных инноваций «Чёрный куб» проанализировали аккаунты глав 11 субъектов ДФО в популярных соцсетях. Самым активным назван глава Якутии.

Только семеро из 11 глав субъектов макрорегиона пользуются хотя бы одной из пяти популярных платформ: Instagram, Facebook, «Вконтакте», Twitter и «Одноклассники». У всех семерых есть аккаунты в Instagram, у пятерых - Facebook, на третьем месте по популярности – «Вконтакте».

Айсен Николаев – единственный дальневосточный губернатор, который использует Twitter. Также у него есть аккаунты в FB и Instagram.

Глава Якутии назван самым активным губернатором Дальнего Востока – в соцсетях на него подписаны около 90 тысяч человек. На втором месте губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (около 82 тысяч). Тройку лидеров замыкает глава Бурятии Алексей Цыденов с 52 тысячами фолловеров.

Как отмечают политологи «Чёрного куба», главы Сахалина, Забайкалья, ЕАО и Камчатки не пользуются соцсетями вообще.

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