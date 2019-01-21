Глава Якутии назван самым активным губернатором Дальнего Востока в соцсетях
Политологи центра социальных инноваций «Чёрный куб» проанализировали аккаунты глав 11 субъектов ДФО в популярных соцсетях. Самым активным назван глава Якутии.
Только семеро из 11 глав субъектов макрорегиона пользуются хотя бы одной из пяти популярных платформ: Instagram, Facebook, «Вконтакте», Twitter и «Одноклассники». У всех семерых есть аккаунты в Instagram, у пятерых - Facebook, на третьем месте по популярности – «Вконтакте».
Айсен Николаев – единственный дальневосточный губернатор, который использует Twitter. Также у него есть аккаунты в FB и Instagram.
Глава Якутии назван самым активным губернатором Дальнего Востока – в соцсетях на него подписаны около 90 тысяч человек. На втором месте губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (около 82 тысяч). Тройку лидеров замыкает глава Бурятии Алексей Цыденов с 52 тысячами фолловеров.
Как отмечают политологи «Чёрного куба», главы Сахалина, Забайкалья, ЕАО и Камчатки не пользуются соцсетями вообще.