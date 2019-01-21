В Якутии депутат наслежного совета сломал соседу челюсть
Возбуждено уголовное дело
-Фото: Архив "КП"
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Депутат наслежного совета Нюрбинского района Якутии стал фигурантом уголовного дела. Обычная бытовая ссора с соседом закончилась рукоприкладством.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии, член Совета депутатов Сюлинского наслега сломал соседу нижнюю челюсть в ходе бытового конфликта.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, ведется следствие.