2019-01-21T04:09:54+03:00
Происшествия

В Якутии депутат наслежного совета сломал соседу челюсть

Возбуждено уголовное дело
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--Фото: Архив "КП"
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Депутат наслежного совета Нюрбинского района Якутии стал фигурантом уголовного дела. Обычная бытовая ссора с соседом закончилась рукоприкладством.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии, член Совета депутатов Сюлинского наслега сломал соседу нижнюю челюсть в ходе бытового конфликта.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, ведется следствие.

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