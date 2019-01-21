2019-01-21T03:51:06+03:00
Туризм

Парк «Ленские столбы» готовится к зимнему туристическому сезону

Автозимник к подножию скал проложат до конца января
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Природный парк «Ленские столбы» готовится к открытию зимнего туристического сезона.

- Хочу предупредить всех, кто захочет посетить наш парк в ближайшие дни. Состояние тропы на смотровую площадку неудовлетворительное. Это связано с тем, что официально зимний туристический сезон еще не открыт. Прошу посетителей быть предельно осторожными при осуществлении подъёма, — написал директор парка Аркадий Семенов на своей странице в соцсети.

Парк будет готов к приему первых туристов нового сезона до конца января. Руководство «Ленских столбов» планирует проложить автозимник к подножию скал, обустроить ледовый городок, расчистить и подготовить подъем на смотровую площадку.

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