Парк «Ленские столбы» готовится к зимнему туристическому сезону
Природный парк «Ленские столбы» готовится к открытию зимнего туристического сезона.
- Хочу предупредить всех, кто захочет посетить наш парк в ближайшие дни. Состояние тропы на смотровую площадку неудовлетворительное. Это связано с тем, что официально зимний туристический сезон еще не открыт. Прошу посетителей быть предельно осторожными при осуществлении подъёма, — написал директор парка Аркадий Семенов на своей странице в соцсети.
Парк будет готов к приему первых туристов нового сезона до конца января. Руководство «Ленских столбов» планирует проложить автозимник к подножию скал, обустроить ледовый городок, расчистить и подготовить подъем на смотровую площадку.