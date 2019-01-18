Новые кадровые указы главы Якутии
Айсен Николаев назначил заместителей министра спорта и председателя Госкомзанятости
-Фото: ЯСИА
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Глава Якутии Айсен Николаев подписал новые кадровые указы.
Первым заместителем министра спорта Якутии назначен Семен Чердонов, заместителем министра — Александр Бугаев.
Пост первого заместителя председателя Государственного комитета Якутии по занятости населения заняла Елена Калашникова.
Генеральным директором Технического центра телевидения и радиовещания стал Андрей Ребров, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора предприятия по технической части.