2019-01-18T10:50:04+03:00
Туризм

Парк авиакомпании «Якутия» пополнил новый Boeing 737-700

Самолет будет выполнять рейсы по межрегиональной сети Дальнего Востока и в столицу России
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В планах авиакомпании – пополнить авиапарк еще несколькими самолетами этого типа.В планах авиакомпании – пополнить авиапарк еще несколькими самолетами этого типа.
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Парк авиакомпании «Якутия» пополнился воздушным судном Boeing 737-700. Первый регулярный рейс новый борт совершил по маршруту Якутск - Москва - Якутск.

Воздушное судно приобретено по схеме операционного лизинга. Компоновка машины позволяет брать на борт 148 пассажиров.

- Помимо центральных рейсов, новый самолет будет выполнять полеты по межрегиональной сети Дальнего Востока, связывая столицу Якутии с Хабаровском, Владивостоком, Магаданом, Анадырем, Читой и Улан-Удэ, - отметил генеральный директор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов.

В планах авиакомпании – пополнить авиапарк еще несколькими самолетами этого типа.

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