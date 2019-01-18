В Якутии совместное застолье матери и сына закончилось трагедией
В селе Арылах Чурапчинского района Якутии совместное застолье матери и сына закончилось поножовщиной. Трагедия произошла 14 января.
Как установило следствие, во время совместных возлияний родственники поссорились по какому-то незначительному поводу. Мужчина рассвирепел, начал избивать мать, а потом несколько раз ударил ее кухонным ножом. От полученных травм 56-летняя женщина скончалась на месте.
17 января подозреваемый был заключен под стражу на время предварительного расследования. Свою вину мужчина признал и рассказал следствию об обстоятельствах содеянного. В его «послужном списке» есть судимости за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.
В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.