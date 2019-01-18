Зеленый, синий и оранжевый: в Южно-Сахалинске презентовали форму для игр «Дети Азии»

СЕГОДНЯ 07:10 2019-01-18T07:10:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Южно-Сахалинске презентовали одежду для волонтеров, судей и представителей оргкомитета зимних игр «Дети Азии». В общей сложности в область поступили около двух тысяч комплектов.

Дизайн одежды выполнен с учетом пожеланий участников игр. Форма представлена в трех цветах: зеленый – для волонтеров, синий – для организаторов и оранжевый – для судей.

В комплект экипировки входят штаны, футболки, флисовые кофты, жилетки, утепленные штаны, куртки, шапки, шарфы и перчатки. Куртки выполнены из трехслойной ткани, которая удерживает тепло, защищает от ветра и влаги. Отстегивающийся капюшон регулируется по глубине и ширине.

- Одежда надежная, в ней не холодно даже в якутские морозы. Волонтеры, судьи и организаторы большую часть времени будут проводить на открытом воздухе, поэтому функциональные качества были очень важны при разработке. Я уверен, что ребята не замерзнут, - отметил руководитель дирекции Игр Владимир Максимов.