Жительница Якутска лишилась полумиллиона рублей, попавшись на удочку лже-брокеров

СЕГОДНЯ 06:52 2019-01-18T06:52:07+03:00

Скачанное в интернете приложение для игр на фондовой бирже оказалось обманкой

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Жительница Якутска стала жертвой мошенничества. Она попалась на удочку лже-брокеров думая, что успешно играет на бирже.

Рекламу "зарубежной брокерской фирмы" женщина увидела в одной из соцсетей. Зарегистрировавшись на торговой платформе, она скачала приложение для игр на фондовой бирже. Вскоре позвонил мужчина, который представился управляющим, и попросил пополнить счет на 200 долларов, что она и сделала.

В течение двух месяцев женщина периодически пополняла депозит и делала ставки на валютные пары, нефть, золото. «Игра на бирже» шла весьма успешно: в личном кабинете якутянка видела, что денег на счету становится все больше.

"Заработав" 23 тысячи долларов, женщина решила вывести 15 тысяч, чтобы закрыть ипотеку. Менеджер-консультант пообещал, что деньги поступят на её банковский счет после оплаты подоходного налога. После того, как якутянка перевела требуемую сумму, лже-менеджеры перестали выходить на связь.

За это время потерпевшая успела перевести «торговой платформе» полмиллиона рублей.