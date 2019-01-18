На месторождении серебра в Якутии построят обогатительную фабрику
Мощность предприятия - 110 тысяч тонн руды в год
Строящаяся фабрика будет перерабатывать окисленные серебросодержащие руды месторождения «Вертикальное».
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Проект обогатительной фабрики на месторождении «Вертикальное» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Новое предприятие будет построено в Кобяйском районе Якутии.
Строящаяся фабрика будет перерабатывать окисленные серебросодержащие руды месторождения «Вертикальное». Производственная мощность предприятия - 110 тысяч тонн руды в год.
На промплощадке будут размещены главный корпус обогатительной фабрики, корпус и галереи приемного бункера, эстакада главного конвейера, дробильно-сортировочная установка, пробирно-аналитические лаборатории, рудный двор и другие объекты.