2019-01-18T03:22:35+03:00
Экономика

На месторождении серебра в Якутии построят обогатительную фабрику

Мощность предприятия - 110 тысяч тонн руды в год
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Строящаяся фабрика будет перерабатывать окисленные серебросодержащие руды месторождения «Вертикальное».Строящаяся фабрика будет перерабатывать окисленные серебросодержащие руды месторождения «Вертикальное».
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Проект обогатительной фабрики на месторождении «Вертикальное» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Новое предприятие будет построено в Кобяйском районе Якутии.

Строящаяся фабрика будет перерабатывать окисленные серебросодержащие руды месторождения «Вертикальное». Производственная мощность предприятия - 110 тысяч тонн руды в год.

На промплощадке будут размещены главный корпус обогатительной фабрики, корпус и галереи приемного бункера, эстакада главного конвейера, дробильно-сортировочная установка, пробирно-аналитические лаборатории, рудный двор и другие объекты.

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