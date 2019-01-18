На месторождении серебра в Якутии построят обогатительную фабрику

СЕГОДНЯ 03:22 2019-01-18T03:22:35+03:00

Мощность предприятия - 110 тысяч тонн руды в год

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Проект обогатительной фабрики на месторождении «Вертикальное» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Новое предприятие будет построено в Кобяйском районе Якутии.

Строящаяся фабрика будет перерабатывать окисленные серебросодержащие руды месторождения «Вертикальное». Производственная мощность предприятия - 110 тысяч тонн руды в год.

На промплощадке будут размещены главный корпус обогатительной фабрики, корпус и галереи приемного бункера, эстакада главного конвейера, дробильно-сортировочная установка, пробирно-аналитические лаборатории, рудный двор и другие объекты.