2019-01-17T09:56:20+03:00
Общество

Первый пассажирский поезд отправится из Нижнего Бестяха в августе

Тарифы на грузоперевозки снизятся с 1 июня
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--Фото: ЯСИА
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Регулярные пассажирские перевозки до Нижнего Бестяха начнутся в августе 2019 года. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Железная дорога до Нижнего Бестяха будет полностью принята в эксплуатацию весной 2019 года. Тарифы на грузоперевозки снизятся с 1 июня, а в августе будут запущены долгожданные пассажирские поезда.

- Железная дорога станет хорошим подспорьем для снижения цен в республике, так как на перевозку грузов по ней будут действовать среднероссийские тарифы. Это приведет к снижению транспортных расходов до Нижнего Бестяха на десятки процентов, — отмечал глава республики Айсен Николаев.

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