2019-01-17T09:28:21+03:00
Звезды

Артисты якутского Театра Олонхо откроют всероссийский театральный марафон

Главный театральный проект года стартует во Владивостоке
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Церемония открытия всероссийского театрального марафона пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра.Церемония открытия всероссийского театрального марафона пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра.
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18 января артисты республиканского Театра Олонхо выступят на открытии всероссийского театрального марафона. Главный театральный проект года стартует во Владивостоке.

По приглашению оргкомитета театр Олонхо выступит на торжественной церемонии открытия со священным обрядом благословения алгыс. Труппа уже вылетела во Владивосток.

Церемония открытия всероссийского театрального марафона пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра. Откроет главный театральный проект года легендарный балет «Спящая красавица» в классической хореографии Мариуса Петипа.

Символический ключ от театрального марафона побывает и в Якутске. С 14 по 16 февраля на сцене Русского драмтеатра будет выступать государственный чукутско-эскимосский ансамбль песни и танца «Эргырон» со спектаклем «Мелодии тундры».

Приняв эстафету, артисты Русского драмтеатра отправятся в Читу, где с 17 по 21 февраля сыграют спектакли «Два берега одной победы» и «Капитанская дочка», комедию «Голодранцы и аристократы» и сказку «Бременские музыканты».

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