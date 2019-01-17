До купели на Зеленом лугу в Якутске будет ездить специальный автобус

СЕГОДНЯ 05:53 2019-01-17T05:53:41+03:00

18 января автобус будет курсировать с 14:00 до 22:00, 19 января – с 08:00 до 22:00.

Доехать до места Крещенских купаний можно будет от Преображенского собора

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В дни Крещенских купаний в Якутске будет курсировать специальный автобус.

Добраться до центральной купели на Зеленом лугу на общественном транспорте можно будет от Преображенского собора.

18 января автобус будет курсировать с 14:00 до 22:00, 19 января – с 08:00 до 22:00.

Цена проезда – 28 рублей за наличный расчет.

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