2019-01-17T05:53:41+03:00
Общество

До купели на Зеленом лугу в Якутске будет ездить специальный автобус

Доехать до места Крещенских купаний можно будет от Преображенского собора
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18 января автобус будет курсировать с 14:00 до 22:00, 19 января – с 08:00 до 22:00.18 января автобус будет курсировать с 14:00 до 22:00, 19 января – с 08:00 до 22:00.
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В дни Крещенских купаний в Якутске будет курсировать специальный автобус.

Добраться до центральной купели на Зеленом лугу на общественном транспорте можно будет от Преображенского собора.

18 января автобус будет курсировать с 14:00 до 22:00, 19 января – с 08:00 до 22:00.

Цена проезда – 28 рублей за наличный расчет.

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Крещенские купания пройдут в 23 районах республики и двух городских округах с 18 по 20 января (подробности)

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