До купели на Зеленом лугу в Якутске будет ездить специальный автобус
Доехать до места Крещенских купаний можно будет от Преображенского собора
18 января автобус будет курсировать с 14:00 до 22:00, 19 января – с 08:00 до 22:00.
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В дни Крещенских купаний в Якутске будет курсировать специальный автобус.
Добраться до центральной купели на Зеленом лугу на общественном транспорте можно будет от Преображенского собора.
18 января автобус будет курсировать с 14:00 до 22:00, 19 января – с 08:00 до 22:00.
Цена проезда – 28 рублей за наличный расчет.
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