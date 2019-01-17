2019-01-17T05:32:59+03:00
Происшествия

Дешево и сердито: жительницу Якутска обманули при покупке телефона

Интернет-магазин прислал женщине бюджетный мобильник вместо смартфона
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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Жительница Якутска стала жертвой мошенников при покупке мобильного телефона через интернет. Вместо заказанного ею Samsung Galaxy 8 Note ей прислали сотовый телефон Digma.

В декабре 2018 года женщина заказала смартфон Samsung Galaxy 8 Note на одном из интернет-сайтов. Подозрительно низкая цена аппарата – шесть тысяч рублей – ее не смутила.

После оформления заказа ей позвонил мужчина и убедил дополнительно приобрести к телефону чехол и защитное стекло. Женщина согласилась, и оплатила товар и доставку - в общей сложности около десяти тысяч рублей.

Однако при получении посылки покупательницу ждал неприятный сюрприз – вместо долгожданного смартфона ей отправили сотовый телефон Digma.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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