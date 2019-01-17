В Якутске будут учить гидов по экстремальному туризму

СЕГОДНЯ 04:18 2019-01-17T04:19:39+03:00

В этом году Полюс холода посетили 170 туристов.

В этом году Полюс холода посетили 170 туристов

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В связи с ростом турпотока в Оймякон рассматривается возможность обучения гидов и инструкторов по экстремальному туризму в бизнес-школе Якутии. Об этом сообщила министр предпринимательства и туризма республики Ирина Высоких во время прямого эфира «Правительство LIVE».

Сегодня запросы туристов меняются в сторону «уникальных мест и духовности», и Якутия отлично подходит под эти параметры. По данным главы Оймяконского района Михаила Захарова, в этом году Полюс холода посетили 170 туристов. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлые годы.

Резкий скачок популярности Ирина Высоких связывает с активной работой в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

- Сейчас мы прорабатываем возможность создания отдельной программы для гидов-экстремальщиков в бизнес-школе. Раньше турагентства отправляли специалистов для обучения за пределы республики, но сегодня запрос на такие услуги есть, — отметила Ирина Высоких.

Получить новую квалификацию в бизнес-школе Якутии можно будет ориентировочно с июня 2019 года.