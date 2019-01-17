Якутия вошла в состав Ассоциации инновационных регионов России
Якутию и Новгородскую область приняли в состав Ассоциации инновационных регионов России. Это произошло в рамках Гайдаровского форума.
До настоящего времени членами Ассоциации были 14 субъектов РФ, и последние пять лет в ее состав никого не принимали. Цель организации — содействие эффективному инновационному развитию регионов-участников, построенное на признании сложившихся различных моделей научно-технического роста.
На долю регионов, входящих в ассоциацию, приходится: 18,7% ВРП Российской Федерации, 30,5% всей инновационной продукции страны, 27% всех инновационных организаций, более четверти всех затрат на технологические инновации, 15% затрат на научные исследования и разработки, 231 млрд рублей государственной поддержки и государственных закупок.
В этих регионах работают более 300 объектов инновационной инфраструктуры: инжиниринговые центры, технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, инновационные территориальные кластеры.