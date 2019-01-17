«Аэрофлот» приостановил продажу субсидированных билетов на Дальний Восток

СЕГОДНЯ 03:52 2019-01-17T03:52:17+03:00

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«Аэрофлот» приостановил бронирование субсидированных билетов на Дальний Восток. Причиной в авиакомпании называют нехватку средств на покрытие «плоских тарифов».

Как сообщает пресс-служба перевозчика, денежные средства, выделенные «Аэрофлоту» на субсидируемые перевозки с Дальнего Востока и перелеты внутри округа, закончились 16 января. В настоящее время продажа субсидированных билетов приостановлена.

В связи с освоением лимита государственных субсидий «Аэрофлот» обратился в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж. В случае поступления дополнительных средств продажа субсидированных билетов будет незамедлительно возобновлена.

Воспользоваться льготами в экономическом классе могут граждане РФ младше 23 лет, женщина старше 55 и мужчины старше 60 лет; инвалиды I группы; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также члены многодетных семей при наличии подтверждающих документов.