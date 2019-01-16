2019-01-16T11:17:03+03:00
Общество

Республиканский маткапитал можно будет использовать на оплату проезда до места лечения

Соответствующий законопроект принял в первом чтении парламент Якутии
Поделиться:
Также народные депутаты намерены изменить статус многодетных семей в республике.Также народные депутаты намерены изменить статус многодетных семей в республике.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В первом чтении принят законопроект, позволяющий использовать средства республиканского материнского капитала на оплату проезда до места лечения. Документ будет принят после внесения в него поправок в срок до 25 января.

По словам председателя комитета по делам семьи и детства Ил Тумэн Алены Атласовой, раньше в рамках республиканского маткапитала «Семья» предоставлялась высокотехнологичная помощь, в том числе за пределами республики, без оплаты проезда до места лечения.

Республиканский маткапитал в размере 139 тысяч рублей – одна из мер поддержки семей в Якутии. На него могут претендовать семьи при рождении третьего ребенка. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, покупку автомобиля и другие нужды.

Также народные депутаты намерены изменить статус многодетных семей в Якутии. Сейчас, согласно республиканскому закону, когда старший из трех детей достигает 18 лет, семья уже не может рассчитывать на льготы, предоставляемые многодетным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое якутян награждены знаком отличия «Гражданская доблесть»
В Якутской сельхозакадемии снова будут выпускать экономистов
Малоимущим жителям Якутии помогут перейти на спутниковое ТВ
В Якутске задержали четверых фальшивомонетчиков
Якутия делает ставку на китайских туристов
Лауреатом Государственной премии Якутии в области журналистики стала Елена Воробьева
Порисуем: жителей Якутска приглашают на экстремальный плэнер
Названы самые популярные имена для новорожденных в Якутии
АЛРОСА запускает проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве
В Якутии столбики термометров приблизятся к отметке -60 градусов
Учебники якутского языка и литературы вошли в федеральный перечень
Увеличена грузоподъемность ледовой переправы Хатассы-Павловск
В Якутске объявлен актированный день для школьников с 1 по 5 классы
В деревянном жилом фонде Якутска усилят меры противопожарной безопасности
В 2018 году продажи АЛРОСА выросли на 6%