Республиканский маткапитал можно будет использовать на оплату проезда до места лечения

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-16T11:17:03+03:00

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В первом чтении принят законопроект, позволяющий использовать средства республиканского материнского капитала на оплату проезда до места лечения. Документ будет принят после внесения в него поправок в срок до 25 января.

По словам председателя комитета по делам семьи и детства Ил Тумэн Алены Атласовой, раньше в рамках республиканского маткапитала «Семья» предоставлялась высокотехнологичная помощь, в том числе за пределами республики, без оплаты проезда до места лечения.

Республиканский маткапитал в размере 139 тысяч рублей – одна из мер поддержки семей в Якутии. На него могут претендовать семьи при рождении третьего ребенка. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, покупку автомобиля и другие нужды.

Также народные депутаты намерены изменить статус многодетных семей в Якутии. Сейчас, согласно республиканскому закону, когда старший из трех детей достигает 18 лет, семья уже не может рассчитывать на льготы, предоставляемые многодетным.