2019-01-16T09:10:36+03:00
Общество

Двое якутян награждены знаком отличия «Гражданская доблесть»

Соответствующий указ подписал Глава республики Айсен Николаев
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Двое якутян награждены знаком отличия «Гражданская доблесть» за вклад в социально-экономическое развитие республики, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд.

Республика высоко оценила заслуги членов регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Геннадия Степановича Басыгысова и Леонида Прокопьевича Диодорова.

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