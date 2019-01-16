Двое якутян награждены знаком отличия «Гражданская доблесть»
Соответствующий указ подписал Глава республики Айсен Николаев
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Двое якутян награждены знаком отличия «Гражданская доблесть» за вклад в социально-экономическое развитие республики, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд.
Республика высоко оценила заслуги членов регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Геннадия Степановича Басыгысова и Леонида Прокопьевича Диодорова.