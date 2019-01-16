В Якутской сельхозакадемии снова будут выпускать экономистов
Решением ученого совета вуза в Якутской сельхозакадемии открыт экономический факультет – пятый в составе этого учебного заведения.
Первых экономистов с высшим образованием в республике начали выпускать в 1990 году на базе зоотехнического факультета Якутского сельскохозяйственного института, как тогда называлась ЯГСХА. На экономическом отделении вуза готовили студентов по специальности «Экономика и управление аграрным производством».
Через два года отделение было преобразовано в экономический факультет Якутского сельскохозяйственного института.
Сегодня для студентов экономического факультета академии созданы все условия для повышения их конкурентоспособности и практико-ориентированного обучения.
В настоящее время в состав Якутской сельскохозяйственной академии входят четыре факультета, институт дополнительного образования и колледж технологий и управления. Также работает филиал агровуза в Октемцах.