В Якутской сельхозакадемии снова будут выпускать экономистов

СЕГОДНЯ 06:44 2019-01-16T06:44:31+03:00

Первых экономистов с высшим образованием в республике начали выпускать в 1990 году на базе зоотехнического факультета Якутского сельскохозяйственного института.

В составе учебного заведения появится пятый факультет

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Решением ученого совета вуза в Якутской сельхозакадемии открыт экономический факультет – пятый в составе этого учебного заведения.

Первых экономистов с высшим образованием в республике начали выпускать в 1990 году на базе зоотехнического факультета Якутского сельскохозяйственного института, как тогда называлась ЯГСХА. На экономическом отделении вуза готовили студентов по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

Через два года отделение было преобразовано в экономический факультет Якутского сельскохозяйственного института.

Сегодня для студентов экономического факультета академии созданы все условия для повышения их конкурентоспособности и практико-ориентированного обучения.

В настоящее время в состав Якутской сельскохозяйственной академии входят четыре факультета, институт дополнительного образования и колледж технологий и управления. Также работает филиал агровуза в Октемцах.