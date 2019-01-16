Малоимущим жителям Якутии помогут перейти на спутниковое ТВ
Власти Якутии планируют оказать помощь в приобретении спутникового оборудования для 10 тысяч домохозяйств из социально незащищенных категорий населения. На обеспечение их спутниковым оборудованием понадобится порядка 45 млн рублей, которые планируется предусмотреть при корректировке республиканского бюджета в марте 2019 года.
По оценкам минтруда Якутии, помощь в приобретении техники для перехода на цифровое телевещание нужна 9,7 тысячи малоимущих граждан со всей республики. Жители отдаленных населенных пунктов вне зоны приема эфирного цифрового телевидения смогут приобрести спутниковое оборудование с 40-процентной скидкой. Его стоимость составит от 4 тысяч рублей. Об этом власти Якутии договорились со спутниковыми операторами.
С запуском сети цифрового вещания россияне бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах. Охват составляет не менее 98,4% населения России.