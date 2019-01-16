2019-01-16T05:45:43+03:00
Общество

Малоимущим жителям Якутии помогут перейти на спутниковое ТВ

На обеспечение специальным оборудованием понадобится около 45 млн рублей
Поделиться:
По оценкам минтруда республики, помощь в приобретении техники для перехода на "цифру" нужна почти 10 тысячам якутян.По оценкам минтруда республики, помощь в приобретении техники для перехода на "цифру" нужна почти 10 тысячам якутян.
Изменить размер текста:

Власти Якутии планируют оказать помощь в приобретении спутникового оборудования для 10 тысяч домохозяйств из социально незащищенных категорий населения. На обеспечение их спутниковым оборудованием понадобится порядка 45 млн рублей, которые планируется предусмотреть при корректировке республиканского бюджета в марте 2019 года.

По оценкам минтруда Якутии, помощь в приобретении техники для перехода на цифровое телевещание нужна 9,7 тысячи малоимущих граждан со всей республики. Жители отдаленных населенных пунктов вне зоны приема эфирного цифрового телевидения смогут приобрести спутниковое оборудование с 40-процентной скидкой. Его стоимость составит от 4 тысяч рублей. Об этом власти Якутии договорились со спутниковыми операторами.

С запуском сети цифрового вещания россияне бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах. Охват составляет не менее 98,4% населения России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое якутян награждены знаком отличия «Гражданская доблесть»
В Якутской сельхозакадемии снова будут выпускать экономистов
В Якутске задержали четверых фальшивомонетчиков
Якутия делает ставку на китайских туристов
Лауреатом Государственной премии Якутии в области журналистики стала Елена Воробьева
Порисуем: жителей Якутска приглашают на экстремальный плэнер
Названы самые популярные имена для новорожденных в Якутии
АЛРОСА запускает проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве
В Якутии столбики термометров приблизятся к отметке -60 градусов
Учебники якутского языка и литературы вошли в федеральный перечень
Увеличена грузоподъемность ледовой переправы Хатассы-Павловск
В Якутске объявлен актированный день для школьников с 1 по 5 классы
В деревянном жилом фонде Якутска усилят меры противопожарной безопасности
В 2018 году продажи АЛРОСА выросли на 6%