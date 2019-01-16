В Якутске задержали четверых фальшивомонетчиков

СЕГОДНЯ 05:11 2019-01-16T05:11:13+03:00

К сбыту поддельных купюр 33-летний рецидивист привлек троих своих знакомых в возрасте от 19 до 23 лет.

Во время обыска изъято поддельных купюр почти на миллион рублей

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В Якутске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали четверых фальшивомонетчиков. Во время обыска у них изъято поддельных купюр почти на миллион рублей

Как выяснилось, организатором шайки стал ранее судимый 33-летний житель Якутска. Он приобрел поддельные пятитысячные купюры и привлек к их сбыту троих своих знакомых в возрасте от 19 до 23 лет. Пока следствию удалось установить четыре факта сбыта фальшивок в Жатае и столице республики.

Во время обыска в гараже подозреваемого были обнаружены свыше 180 поддельных пятитысячных купюр.

В настоящее время 33-летний подозреваемый водворен в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело.