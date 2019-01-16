В Якутске задержали четверых фальшивомонетчиков
В Якутске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали четверых фальшивомонетчиков. Во время обыска у них изъято поддельных купюр почти на миллион рублей
Как выяснилось, организатором шайки стал ранее судимый 33-летний житель Якутска. Он приобрел поддельные пятитысячные купюры и привлек к их сбыту троих своих знакомых в возрасте от 19 до 23 лет. Пока следствию удалось установить четыре факта сбыта фальшивок в Жатае и столице республики.
Во время обыска в гараже подозреваемого были обнаружены свыше 180 поддельных пятитысячных купюр.
В настоящее время 33-летний подозреваемый водворен в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело.