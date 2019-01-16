Якутия делает ставку на китайских туристов

СЕГОДНЯ 04:59 2019-01-16T04:59:37+03:00

В ближайшие годы отрасль должна стать одной из движущих сил экономики региона

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В ближайшие годы туризм должен стать одной из движущих сил экономики Якутии. В 2019 году акцент будет сделан на создание комфортных условий для гостей из Китая.

Для продвижения туристического потенциала республике необходимо вплотную заняться устройством гостиниц, канатных дорог и транспортных узлов. Также необходимо уделить внимание информационной поддержке, особенно в отношении туристов из Кореи, Японии и Китая. В этом отношении республика будет делать ставку на работу с туроператорами

- Мы должны создать инфраструктуру, которая позволит республике принимать большое количество туристов. В 2019 году планируем сделать качественный скачок в этом направлении, — отметил вице-премьер правительства республики Кирилл Бычков.

Для туристов из Поднебесной будет проводиться большая работа по программе «Дружественный Китаю», в том числе элементы навигации на китайском и владеющий языком обслуживающий персонал.