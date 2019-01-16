2019-01-16T04:40:19+03:00
Общество

Лауреатом Государственной премии Якутии в области журналистики стала Елена Воробьева

Соответствующее постановление подписал глава республики Айсен Николаев
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Обладателем Государственной премии Якутии имени В.В. Никифорова-Кулумнуур в области журналистики за 2018 год стала Елена Воробьева. Соответствующее постановление подписал глава республики Айсен Николаев, рассмотрев предложение комиссии по присуждению премии.

Обозреватель издательского дома «Ил Тумэн» Елена Воробьева награждена за значительный вклад в развитие отрасли, высокое журналистское мастерство, систематическое освещение вопросов социальной сферы и здравоохранения, материнства и детства, цикл публикаций, получивших общественное признание и способствующих формированию положительного имиджа республики.

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