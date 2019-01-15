Порисуем: жителей Якутска приглашают на экстремальный плэнер

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-15T11:28:03+03:00

Мероприятие пройдет 20 января в 11.00 на площади Победы.

Рисовать на морозе жители столицы республики будут уже во второй раз

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Жителей Якутска приглашают на экстремальный плэнер. Рисовать на морозе жители столицы республики будут уже во второй раз.

Выплеснуть свою творческую энергию можно 20 января на площади Победы. Организует мероприятие мастерская художника «АРТ ХОЛЛ» при Национальном художественном музее.

Первый экстремальный пленэр прошел в 2018 году на территории Старого города. Тогда в акции приняли участие 19 художников, которые творили на 45-градусном морозе около часа.

От участников требуются только теплая одежда и хорошее настроение. Занятие бесплатное, все материалы для творчества предоставит мастерская.