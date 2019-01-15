2019-01-15T10:43:56+03:00
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Якутии

За 9 месяцев 2018 года в республике выдано 10 250 свидетельств о рождении
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В число популярных имен также входят Алиса, Ева, Арина, Амелия, Диана, Анна и Валерия, Кирилл, Тимур, Михаил, Дмитрий, Никита, Иван и Лев.В число популярных имен также входят Алиса, Ева, Арина, Амелия, Диана, Анна и Валерия, Кирилл, Тимур, Михаил, Дмитрий, Никита, Иван и Лев.Фото: ЯСИА
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Названы самые популярные имена для новорожденных в Якутии. В тройке лидеров имён для девочек — София, Виктория и Милана, для мальчиков – Артём, Александр и Максим.

Самыми популярными именами среди девочек стали: София – так назвали 171 девочку, Виктория (126) и Милана (123). В топ-10 популярных имен также входят Алиса, Ева, Арина, Амелия, Диана, Анна и Валерия, сообщили ЯСИА в республиканском управлении ЗАГС.

Артёмами назвали 160 новорожденных. 146 мальчиков получили имя Александр, еще 119 – Максим. В первую десятку также вошли Кирилл, Тимур, Михаил, Дмитрий, Никита, Иван и Лев.

Встречались в 2018 году и очень редкие имена для новорожденных. У девочек это Таптал, Милаграсс, Одри, Луна, Божена, Джульетта, Офелия и Мишель. У мальчиков – Атаман, Ахилл, Добрыня, Сократ, Феликс, Янтарь, Аполлон и Рафаэль.

С января по сентябрь 2018 года в Якутии выдано 10 250 свидетельств о рождении.

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