2019-01-15T10:31:15+03:00
Экономика

АЛРОСА запускает проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве

Специалисты компании готовы оказывать африканской стране поддержку в развитии собственной алмазодобывающей промышленности
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Обсуждаются перспективы создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.Обсуждаются перспективы создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.
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АЛРОСА при поддержке правительства Зимбабве будет развивать в стране добычу полезных ископаемых на новых месторождениях.

- Мы готовы развивать новые совместные проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве и оказывать поддержку стране в развитии собственной алмазодобывающей промышленности, - отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

По результатам прошедших в 2018 году переговоров было принято решение о запуске операционной деятельности алмазной компании в Зимбабве. Для реализации проектов по разведке, поиску и добыче полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий в стране открыта дочерняя компания АЛРОСА - ALROSA (ZIMBABWE) Limited.

В течение месяца в африканскую страну будут направлены специалисты алмазной компании: геологи, горные инженеры и другие для проведения пилотных мероприятий.

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