АЛРОСА запускает проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве
АЛРОСА при поддержке правительства Зимбабве будет развивать в стране добычу полезных ископаемых на новых месторождениях.
- Мы готовы развивать новые совместные проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве и оказывать поддержку стране в развитии собственной алмазодобывающей промышленности, - отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
По результатам прошедших в 2018 году переговоров было принято решение о запуске операционной деятельности алмазной компании в Зимбабве. Для реализации проектов по разведке, поиску и добыче полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий в стране открыта дочерняя компания АЛРОСА - ALROSA (ZIMBABWE) Limited.
В течение месяца в африканскую страну будут направлены специалисты алмазной компании: геологи, горные инженеры и другие для проведения пилотных мероприятий.