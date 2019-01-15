2019-01-15T06:54:51+03:00
Общество

Учебники якутского языка и литературы вошли в федеральный перечень

Они включены в раздел “Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов РФ”
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Учебные пособия изданы национальным книжным издательством «Бичик».Учебные пособия изданы национальным книжным издательством «Бичик».
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Три учебника якутского языка и литературы вошли в федеральный перечень учебников для начального, основного и среднего общего образования.

В новый федеральный перечень вошли «Литературное чтение» (на якутском языке) для 1-4 классов, «Родная литература» (в двух частях) для 5-9 класса и «Саха тыла» (Якутский язык) для 5-9 классов. Они включены в раздел 3 федерального перечня - “Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов РФ”.

Учебные пособия изданы национальным книжным издательством «Бичик» по заказу Министерства образования республики. Учебники прошли этнокультурную и общественную экспертизу, и получили высокую оценку Российской академии наук и Российской академии образования.

С момента опубликования приказа федеральный перечень учебников считается действующим и будет использован всеми регионами для формирования обновления и комплектования школьных библиотек при подготовке к новому учебному году.

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