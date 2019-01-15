Увеличена грузоподъемность ледовой переправы Хатассы-Павловск
По автозимнику через Лену в районе Якутска разрешено движение транспорта весом до 40 тонн
Всего на территории республики эксплуатируются 40 ледовых переправ.
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В Якутии повышена грузоподъёмность на ледовых переправах республиканского и муниципального значения.
С 14 января на ледовой переправе через Лену Хатассы — Павловск разрешено движение транспорта весом до 40 тонн.
Грузоподъемность автозимника Покровск – I Жемкон в Хангаласском районе увеличена до 30 тонн.
Всего на территории республики эксплуатируются 40 ледовых переправ.