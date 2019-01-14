2019-01-14T10:48:55+03:00
Общество

В деревянном жилом фонде Якутска усилят меры противопожарной безопасности

В районах с деревянной застройкой установят дополнительные гидранты
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В деревянных домах установят системы раннего обнаружения пожара с выводом сигнала на ЕДДС.В деревянных домах установят системы раннего обнаружения пожара с выводом сигнала на ЕДДС.Фото: ЯСИА
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Необходимость усиления мер противопожарной безопасности в деревянном жилом фонде Якутска обсудили на планерке окружной администрации 14 января. Сардана Авксентьева поручила до 1 сентября привести прилегающую к деревянным многоквартирным домам территорию в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Речь идет об исправности наружного противопожарного водоснабжения и установке дополнительных гидрантов. Этот вопрос будет решаться совместно с «Водоканалом», «Теплоэнергией», Якутской ТЭЦ и противопожарными службами.

На общих собраниях жители многоквартирных деревянных домов обсудят установку систем раннего обнаружения пожаров. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете города.

Очередность установки противопожарной сигнализации в деревянных домах поручено определить заместителям главы города Владимиру Федорову и Михаилу Воробьеву. План по монтажу систем противопожарной безопасности в многоквартирных деревянных домах подготовит департамент ЖКХ по согласованию с управляющими компаниями.

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