В 2018 году продажи АЛРОСА выросли на 6%
В 2018 году продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА выросли на 6% - до $4,507 млрд. Общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $4,412 млрд, бриллиантов – $95,3 млн.
Рост продаж связан с высоким уровнем спроса на алмазы и положительной динамикой цен в первом полугодии. Несмотря на снижение производства в 2018 году на 8%, до 36,6 млн карат, компания активно занималась оптимизацией запасов незавершенного производства и готовой продукции, что позволило увеличить продажи, сообщается на сайте АЛРОСА.
В компании рассчитывают, что в 2019 году спрос на продукцию со стороны конечных потребителей останется стабильным.