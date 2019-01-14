Якутия готовится отметить 125-летие Максима Аммосова
Глава Якутии Айсен Николаев провел первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения Максима Аммосова. Мероприятие прошло в здании музея истории и государственности республики в селе Хатырык, где родился и вырос великий политический деятель.
Юбилей Максима Аммосова пройдет в 2022 году, в год 100-летия республики. В программе праздничных мероприятий – выставки, конференции, съемки фильмов, создание виртуального музея и выпуск книг.
В Якутске отреставрируют памятник Максиму Аммосову перед зданием клиники Мединститута СВФУ. В Намском районе, на малой родине одного из основателей автономной Якутии, построят ряд объектов социальной инфраструктуры.
В 2022 году селе Хатырык появится культурно-спортивный центр, будет заасфальтирована 27-километровая дорога до райцентра, а в Намцах построят Дворец культуры и духовного развития.