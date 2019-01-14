Пожарные депо в Якутии могут начать строить в рамках движения «Моя Якутия в 21 веке»
Строительство пожарных депо для малочисленных пожарных частей могут включить в программу мероприятий по линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». Сегодня износ зданий пожарных депо Якутии составляет более 70%, а средний возраст объектов – 25 лет.
В 2019 году за счет средств республиканской инвестпрограммы будет завершено строительство пожарных депо в Среднеколымске, Усть-Мае и Арылахе.
Из-за отсутствия финансирования здания пожарных депо малочисленных пожарных частей вынуждены строить за счет собственных средств. С 2016 года по соглашению с администрациями муниципальных образований построено 11 таких объектов, еще 4 на стадии завершения.
Включение строительства пожарных депо малочисленных пожарных частей как отдельного направления общереспубликанского движения «Моя Якутия в XXI веке» позволит создать механизм взаимодействия с главами поселений и привлечь на эти цели дополнительные средства.