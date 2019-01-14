Пожарные депо в Якутии могут начать строить в рамках движения «Моя Якутия в 21 веке»

СЕГОДНЯ 07:43 2019-01-14T07:43:15+03:00

Износ зданий пожарных депо в республике составляет более 70%, средний возраст – 25 лет

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Строительство пожарных депо для малочисленных пожарных частей могут включить в программу мероприятий по линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». Сегодня износ зданий пожарных депо Якутии составляет более 70%, а средний возраст объектов – 25 лет.

В 2019 году за счет средств республиканской инвестпрограммы будет завершено строительство пожарных депо в Среднеколымске, Усть-Мае и Арылахе.

Из-за отсутствия финансирования здания пожарных депо малочисленных пожарных частей вынуждены строить за счет собственных средств. С 2016 года по соглашению с администрациями муниципальных образований построено 11 таких объектов, еще 4 на стадии завершения.

Включение строительства пожарных депо малочисленных пожарных частей как отдельного направления общереспубликанского движения «Моя Якутия в XXI веке» позволит создать механизм взаимодействия с главами поселений и привлечь на эти цели дополнительные средства.