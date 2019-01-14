2019-01-14T06:05:53+03:00
Политика

Кадровые назначения в окружной администрации Якутска

Стали известны имена руководителей четырех структурных подразделений мэрии и управы Промышленного округа
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На городской планерке новых руководителей представила глава города Сардана Авксентьева.На городской планерке новых руководителей представила глава города Сардана Авксентьева.Фото: ЯСИА
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14 октября на городской планерке были озвучены кадровые назначения в окружной администрации Якутска. Новых руководителей структурных подразделений мэрии представила глава города Сардана Авксентьева.

Начальником Управления муниципального контроля назначен Алексей Корнилов. Главным бухгалтером окружной администрации стала Валентина Ермолаева. Отдел опеки и попечительства возглавила Оксана Максимова.

Руководителем Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта назначена Светлана Василенко. Пост руководителя управы Промышленного округа занял Александр Иванов.

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