Руководителем Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта назначена Светлана Василенко. Пост руководителя управы Промышленного округа занял Александр Иванов.

Начальником Управления муниципального контроля назначен Алексей Корнилов. Главным бухгалтером окружной администрации стала Валентина Ермолаева. Отдел опеки и попечительства возглавила Оксана Максимова.

14 октября на городской планерке были озвучены кадровые назначения в окружной администрации Якутска. Новых руководителей структурных подразделений мэрии представила глава города Сардана Авксентьева.

На городской планерке новых руководителей представила глава города Сардана Авксентьева. Фото: ЯСИА

Стали известны имена руководителей четырех структурных подразделений мэрии и управы Промышленного округа

СЕГОДНЯ 06:05 2019-01-14T06:05:53+03:00

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