В северные районы Якутии доставят более 24 тысяч тонн топлива

СЕГОДНЯ 05:48 2019-01-14T05:48:49+03:00

Дизтопливо и масла поступят в населенные пункты всех 23 районов обслуживания компании в период действия автозимников.

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Для обеспечения работы дизельных электростанций в северных районах Якутии доставят более 24 тысяч тонн топлива. Наибольший объем топлива «Сахаэнерго» завезет автомобильным транспортом в Момский и Оленекский районы.

Дизтопливо и масла поступят в населенные пункты всех 23 районов обслуживания компании в период действия автозимников. В Момский и Оленекский районы «Сахаэнерго» завезет по три тысячи тонн топлива. Более двух тысяч тонн ГСМ доставят для нужд энергообъектов каждого из трех филиалов компании: Анабарского, Верхоянского и Усть-Янского.

Перевозки будут осуществляться по мере открытия автозимников. Основной объем работы по завозу топлива автотранспортом придется на февраль-март, сообщает пресс-служба «Сахаэнерго».