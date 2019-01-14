В Якутии ударили 50-градусные морозы
На Полюсе Холода термометры показывают минус 55 градусов
Морозы до -45 градусов и ниже зафиксированы в 17 населенных пунктах.Фото: ЯСИА
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Утром 14 января в шести районах Якутии температура воздуха упала до минус 50 градусов и ниже. Морозы до -45 градусов и ниже зафиксированы в 17 населенных пунктах.
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Самая низкая температура — минус 55 градусов — зафиксирована в Оймяконе, на метеостанциях Джалинда и Хабардино, сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.
В столице республики сегодня днем минус 34-36 градусов.